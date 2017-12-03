3'ü bir yerde

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşısında baştan sona üstün bir oyun sergilerken galibiyeti getiren goller 3 yıldızdan geldi

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, geriden takip ettiği Galatasaray'ı 3-0 yenerek mücadeleden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Bir yandan Şampiyonlar Ligi bir yandan Türkiye Kupası için savaşan siyah- beyazlılar, ligde de varlığını hissettirdi. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve büyük övgü alan Galatasaray'ı dün sahada sildi attı ve aradaki puan farkını 3'e düşürdü.



Tosic kendini aştı

Beşikt aş'ı galibiyeti götüren goller 46. dakikada Cenk Tosun, 70'te Dusko Tosic ve 90+1. dakikada Alvaro Negredo'dan geldi. Üç oyuncu Kartal'ı uçurup zafere taşırken siyahbeyazlılar attığından fazlasını da kaçırdı. Bu arada Cenk Tosun 6, Tosic 3 ve Negredo bu sezon Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. Ayrıca 3 gole ulaşan Dusko Tosic, Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonuna ulaştı.



KARTAL, Aslan'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de bitirdi. Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda 14 Aralık 2015'te Olimpiyat Stadı'nda G.Saray'ı 2-1 yenmişti.



Beşiktaş derbide 29 şut çekip rekor kırdı. Bu sezon ilk kez 29 şut çeken takım olan Beşiktaş kaleyi 10 kez buldu, Galatasaray ise 10 şut çekemedi. Beşiktaş 29 şutta 10 kez kaleyi bulurken Galatasaray toplam 9 şutta kaldı.



RAKAMLAR

Beşiktaş'ın G.Saray'a Lig'de attığı son 4 golün ikisinde Tosic'in direkt katkısı var (bir gol, bir asist)



Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 1988/89 sezonundan sonra (4-1) ikinci kez Galatasaray'ı bir maçta 3 farklı skor ile mağlup etti.



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla şutla karşılaştığı ilk yarıyı yaşadı.



Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçında, rakip takımın kendi ceza sahasına topla en fazla buluşmasına izin verdiği ilk yarıyı oynadı.



Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla orta (21) ve isabetli orta (5) yaptığı ilk yarıyı oynadı.



Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 34 maçtır kaybetmiyor (27G 7B).

