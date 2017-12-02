''Bireysel yıldızdan takım oyuncusuna!''
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, UEFA’nın internet sitesine bir röportaj verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroya sahip olmalarına karşın bu sezon daha başarılı olmalarını geçtiğimiz sezon elde ettikleri tecrübeye bağlayan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili şunları söyledi: "Çok deneyimli ve zeki bir teknik adam. Sahada bizden ne istediğini açık bir şekilde ifade ediyor ve Beşiktaş'ta müthiş bir işe imza atıyor."
Başarının sadece kendisine ait olmadığını da söyleyen Q7 "Takıma en iyi katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Onlar da benim için aynısını yapıyor. Önemli maçların sonucunu hiç bir oyuncu kendi başına tayin edemez" dedi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:09
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Sessizce geliyoruz
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UZMAN ANALİST SESSİZCE GELİYOSUNDA 25. HAFTALARDA FİLAN SESSİZCE İNCE İNCE DOĞRANACAKSINIZ SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FAZLA KASMAYIN BYE BYE FENER, BJK, BEŞİKTAŞ
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
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KADIKÖY BOGASI FENERİN BAŞINA KİM GELİRSE GELSİN BU ANTİFENERLİLİK KUTSAL İTİTFAKLAR BİTMEZ EN GÜZELİDE KUTSAL İTTİFAGA KARŞI ALINAN ŞANLI ŞAMPİYONLUKLAR
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
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Mahmut Sen dedin ya tamam bu sene de kesin olamazsınız :D
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