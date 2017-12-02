 ''Bireysel yıldızdan takım oyuncusuna!'' – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Bireysel yıldızdan takım oyuncusuna!''

    ''Bireysel yıldızdan takım oyuncusuna!''

    ’ın yıldız futbolcusu , UEFA’nın internet sitesine bir röportaj verdi.

    UEFA.com bireysel yetenekleriyle tüm Avrupa'da haklı bir şöhrete sahip olan Quaresma'nın verdiği mülakata 'Bireysel yıldızdan takım oyuncusuna' başlığını attı. UEFA, Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı forma altında geçirdiği değişime dikkat çekti.

    Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroya sahip olmalarına karşın bu sezon daha başarılı olmalarını geçtiğimiz sezon elde ettikleri tecrübeye bağlayan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili şunları söyledi: "Çok deneyimli ve zeki bir teknik adam. Sahada bizden ne istediğini açık bir şekilde ifade ediyor ve 'ta müthiş bir işe imza atıyor."

    Başarının sadece kendisine ait olmadığını da söyleyen Q7 "Takıma en iyi katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Onlar da benim için aynısını yapıyor. Önemli maçların sonucunu hiç bir oyuncu kendi başına tayin edemez" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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