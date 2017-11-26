Maç seçmenin faturası
Koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi Beşiktaş... Fenerbahçe ve G.Birliği maçlarından sonra dün de ilk yarıda rakip kaleye isabetli şutu yoktu Beşiktaş'ın. Kartal'ın yorgunluğu fiziksel değil, zihinsel... Çünkü bu takım, Şampiyonlar Ligi arenasında rakiplerine sahayı dar ederken, ligde bu futbolundan çok uzak bir görüntü çiziyor. Oysa aynı takım, aynı futbolcular sahada. Zihinsel yorgunluk + maç seçmek, ligdeki puan kayıplarının en önemli sebebi gibi görünüyor.
İlk yarıda Sadık ile Malatyaspor'un, ikinci yarıda da Negredo ile Beşiktaş'ın birer şutu direkten döndü. Boutaib, siyah-beyazlıların savunmasına çok zor anlar yaşattı. Beşiktaş kötü oynadığı maçta 2 puan daha bıraktı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Bu kadar kaliteli hücumcuları olan Beşiktaş'ın gol yollarında böylesine sıkıntı yaşaması inanılır gibi değil. Şenol Güneş'in, takımının zihinsel yorgunluğuna da bir çare bulması lazım. Beşiktaş dün hızlı oynayamadı, hücumda çoğalamadı; fazla şut atamadı, yaratıcılıktan uzak bir görüntü çizdi. Bu kadar eksik unsur bir araya gelince, puan kaybının yaşanması da çok normal. Malatyaspor ise daha fazla net pozisyonlar buldu ve 90 dakika puan için savaştı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:12
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Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
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babo adamsın
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
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celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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