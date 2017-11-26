Maç seçmenin faturası

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, dünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçında zihinsel olarak lige dönmekte zorlandığını bir kez daha gösterdi. Belli ki Beşiktaş'ın Devler Ligi serüveni devam ettiği sürece, böyle inişli çıkışlı grafiği devam edecek. Dün Quaresma, Cenk Tosun, Talisca ve Babel gününde değildi. Özellikle Talisca çok maç seçmeye başladı sanki... Quaresma ve Talisca'yı bu sezon ilk kez bu kadar vasat gördüm. Quaresma, 58 dakika oyunda kaldı, 37 kez topla buluştu ve 23 top kaybı ile oynadı.



Koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi Beşiktaş... Fenerbahçe ve G.Birliği maçlarından sonra dün de ilk yarıda rakip kaleye isabetli şutu yoktu Beşiktaş'ın. Kartal'ın yorgunluğu fiziksel değil, zihinsel... Çünkü bu takım, Şampiyonlar Ligi arenasında rakiplerine sahayı dar ederken, ligde bu futbolundan çok uzak bir görüntü çiziyor. Oysa aynı takım, aynı futbolcular sahada. Zihinsel yorgunluk + maç seçmek, ligdeki puan kayıplarının en önemli sebebi gibi görünüyor.



İlk yarıda Sadık ile Malatyaspor'un, ikinci yarıda da Negredo ile Beşiktaş'ın birer şutu direkten döndü. Boutaib, siyah-beyazlıların savunmasına çok zor anlar yaşattı. Beşiktaş kötü oynadığı maçta 2 puan daha bıraktı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Bu kadar kaliteli hücumcuları olan Beşiktaş'ın gol yollarında böylesine sıkıntı yaşaması inanılır gibi değil. Şenol Güneş'in, takımının zihinsel yorgunluğuna da bir çare bulması lazım. Beşiktaş dün hızlı oynayamadı, hücumda çoğalamadı; fazla şut atamadı, yaratıcılıktan uzak bir görüntü çizdi. Bu kadar eksik unsur bir araya gelince, puan kaybının yaşanması da çok normal. Malatyaspor ise daha fazla net pozisyonlar buldu ve 90 dakika puan için savaştı.