Başkan Orman kılıç kuşandı!

Malatya’dan Fikret Orman geçti. Siyah-beyazlıların patronu, maç öncesi Battalgazi Otağı’na gitti, dönemin kıyafetleriyle poz verdi

BEŞİKTAŞ'ın Malatya deplasmanındaki maçı öncesi şehirde hareketli saatler vardı. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman yöneticilerle birlikte Malatya'daki Battalgazi Otağı'nı ziyaret etti. Kaftan giyen, kılıç kuşanan Orman'a kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yönetici Hakan Özköse ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti. Beylik postuna oturan Fikret Orman, hatıra fotoğrafı çektirirken, bir hayli keyifliydi. Bu arada Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kartal'ın patronuna kılıç hediye etti.