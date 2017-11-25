 Fellaini bombası – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    bombası

    Fellaini bombası

    Manchester United’ın hocası Jose Mourinho, Belçikalı yıldızın Beşiktaş’ın transferine yeşil ışık yaktı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak Türkiye'nin gururu olan Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Bir süredir Manchester United'da oynayan ile ilgilenen Kartal'a İngiltere'den güzel haberler geldi. Sezon başında Belçikalı'nın G.Saray'a transferini veto eden Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Jose Mourinho, önceki gün "Benim yapacağım bir şey yok. Fellaini'nin kararına saygı duyarım" açıklamasını yaparak oyuncunun transferine onay verdi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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