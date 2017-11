Avrupa'yı sallıyor

Kartal, Devler Ligi’nde bu sezon topladığı 17 puanla R. Madrid ve Chelsea’yi geride bırakırken; Barça ve Bayern Münih’le de aynı puanı aldı UEFA’nın kulüpler sıralamasında 24’üncü sıraya yükselen Beşiktaş; PSG, Barça, M. United ve City’den sonra en az gol yiyen takım

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon da Avrupa arenasında adını en tepeye yazdırmaya kararlı görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, Avrupa devlerine kafa tutuyor. Beşiktaş, UEFA Kulüpler sıralamasında kendisine 17 puanlık bir katkıda bulundu. Beşiktaş'ın haricinde Bayern Münih ve Barcelona da 17 puan elde ettiler. İlk sırada topladıkları 19'ar puanla PSG ve Manchester City yer alırken, onları 18 puanla Tottenham takip etti.



İSPANYOLLAR HAYRAN KALDI

Chelsea ve Real Madrid ise 16 puanla, Beşiktaş'ın arkasında yer aldılar. Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri de değişti, Kara Kartallar, listede 24'üncü sıraya yükseldi. BU arada İspanyol medyası da Beşiktaş'ın başarısına günlerdir sayfalarında yer vermeye devam ediyor. AS Gazetesi, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili bir değerlendirme yazısı yayımlarken Beşiktaş'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gazete, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden PSG, Barcelona, Manchester City ve Manchester United'ın ardından en az gol yiyen takım olduğuna dikkat çekti. Portekizli Pepe'nin önderliğinde Beşiktaş'ın defansta iyi bir performans sergilediği belirtilirken Pepe'nin yıllarca Real Madrid'de neden oynadığını herkese bir kez daha gösterdiği belirtildi. Pepe'nin Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı da hatırlatılırken, Beşiktaş'ın henüz Alvaro Negredo'dan yeterince faydalanamadığı da belirtildi.



-BEŞİKTAŞ, sahada kazandıkça kasasını da dolduruyor. Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı kulübün son 2 sezonda Avrupa kupalarından elde ettiği gelir şimdiden 84 milyon euro'ya ulaştı.



-GRUPLARA kaldığı için 12.7 milyon euro, topladığı 11 puanın karşılığında 5.5 milyon euro, tur primi olarak da 6 milyon euro alan Beşiktaş, pazarlama vs. gelirlerin toplandığı havuzdan da yaklaşık 20 milyon euro elde edecek.



-DEVLER Ligi'nde grupta 1, son 16 turunda 2 maçı daha bulunan siyah-beyazlılar, çeyrek finale kalırsa, galibiyet ve beraberlik primleri dışında UEFA'dan 6.5 milyon euro ödül alacak. Çeyrek finale yükselirse rakam 100 milyon euro'ya ulaşabilir.



-BEŞİKTAŞ'ın son iki sezondaki geliri 100 milyon euro'ya dayanacak. Devler Ligi'nden bir sezonda en çok para kazanan takım, 2015- 16'da 32.5 milyon euro kazanan G.Saray'dı. Kara Kartal, geçen sezon bu alanda da 1 numara olmayı başardı.