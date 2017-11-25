Avrupa'yı sallıyor
Kartal, Devler Ligi’nde bu sezon topladığı 17 puanla R. Madrid ve Chelsea’yi geride bırakırken; Barça ve Bayern Münih’le de aynı puanı aldı UEFA’nın kulüpler sıralamasında 24’üncü sıraya yükselen Beşiktaş; PSG, Barça, M. United ve City’den sonra en az gol yiyen takım
İSPANYOLLAR HAYRAN KALDI
Chelsea ve Real Madrid ise 16 puanla, Beşiktaş'ın arkasında yer aldılar. Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri de değişti, Kara Kartallar, listede 24'üncü sıraya yükseldi. BU arada İspanyol medyası da Beşiktaş'ın başarısına günlerdir sayfalarında yer vermeye devam ediyor. AS Gazetesi, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili bir değerlendirme yazısı yayımlarken Beşiktaş'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gazete, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden PSG, Barcelona, Manchester City ve Manchester United'ın ardından en az gol yiyen takım olduğuna dikkat çekti. Portekizli Pepe'nin önderliğinde Beşiktaş'ın defansta iyi bir performans sergilediği belirtilirken Pepe'nin yıllarca Real Madrid'de neden oynadığını herkese bir kez daha gösterdiği belirtildi. Pepe'nin Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı da hatırlatılırken, Beşiktaş'ın henüz Alvaro Negredo'dan yeterince faydalanamadığı da belirtildi.
-BEŞİKTAŞ, sahada kazandıkça kasasını da dolduruyor. Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı kulübün son 2 sezonda Avrupa kupalarından elde ettiği gelir şimdiden 84 milyon euro'ya ulaştı.
-GRUPLARA kaldığı için 12.7 milyon euro, topladığı 11 puanın karşılığında 5.5 milyon euro, tur primi olarak da 6 milyon euro alan Beşiktaş, pazarlama vs. gelirlerin toplandığı havuzdan da yaklaşık 20 milyon euro elde edecek.
-DEVLER Ligi'nde grupta 1, son 16 turunda 2 maçı daha bulunan siyah-beyazlılar, çeyrek finale kalırsa, galibiyet ve beraberlik primleri dışında UEFA'dan 6.5 milyon euro ödül alacak. Çeyrek finale yükselirse rakam 100 milyon euro'ya ulaşabilir.
-BEŞİKTAŞ'ın son iki sezondaki geliri 100 milyon euro'ya dayanacak. Devler Ligi'nden bir sezonda en çok para kazanan takım, 2015- 16'da 32.5 milyon euro kazanan G.Saray'dı. Kara Kartal, geçen sezon bu alanda da 1 numara olmayı başardı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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