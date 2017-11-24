Mourinho itiraf etti: Beşiktaş veya PSG...

Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahasının önemli isimlerinden olan Belçikalı yıldız oyuncunun elde tutulması konusunda Jose Mourinho, İngiliz ekibi yöneticileriyle daha önce defalarca kouşmasına rağmen sözleşme yenileme konusunda henüz somut bir adım atılmamasından dert yandı.

Eylül ayında ManU'nun sözleşme yenileme teklifini az bularak geri çeviren ve haftalık 170 bin pound isteyen Fellaini'nin adı son zamanlarda ağırlıklı olarak Beşiktaş ile anılırken bugün gelen bir haber Mourinho'nun moralini iyice bozdu.



İngiliz basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 30 yaşına yeni giren Fellaini için Beşiktaş'la rekabete girmeye hazırlandığını ve resmi teklif yapmak için kolları sıvadığını yazdı.Konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho ise "Fellaini'nin takımdan ayrılma ihtimali sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, Fellaini'nin gitme ihtimali beni endişelendiriyor. Sözleşmesiyle ilgili gelişmeler kontrolden çıktı. Oyuncuların kariyerleriyle ilgili kararlarına saygı duyuyorum. Fakat takım için çok önemli bir isim olduğunu da kendisiyle daha önce paylaşmıştım. Planlarım arasında her zaman yer verdiğim bir oyuncu. Beşiktaş veya PSG ya da başka bir takım... Eğer istediği oranda bir teklif yapmazsak sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünebilir ki bu da en doğal hakkı."

Everton'dan Manchester United'a 2013'te 27.5 milyon pound karşılığında transfer olan Fellaini, o zamandan bu yana Kırmızı Şeytanlar'la 144 mücadelede görev yaptı.