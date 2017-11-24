Mourinho itiraf etti: Beşiktaş veya PSG...
Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, takımda tutmak istediğini yönetime bildirdiği Marouane Fellaini'nin takımdan ayrılma ihtimalinin gün geçtikçe arttığını ve bu durumdan büyük endişe duyduğunu itiraf etti.
Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahasının önemli isimlerinden olan Belçikalı yıldız oyuncunun elde tutulması konusunda Jose Mourinho, İngiliz ekibi yöneticileriyle daha önce defalarca kouşmasına rağmen sözleşme yenileme konusunda henüz somut bir adım atılmamasından dert yandı.
Eylül ayında ManU'nun sözleşme yenileme teklifini az bularak geri çeviren ve haftalık 170 bin pound isteyen Fellaini'nin adı son zamanlarda ağırlıklı olarak Beşiktaş ile anılırken bugün gelen bir haber Mourinho'nun moralini iyice bozdu.
İngiliz basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 30 yaşına yeni giren Fellaini için Beşiktaş'la rekabete girmeye hazırlandığını ve resmi teklif yapmak için kolları sıvadığını yazdı.
Konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho ise "Fellaini'nin takımdan ayrılma ihtimali sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet, Fellaini'nin gitme ihtimali beni endişelendiriyor. Sözleşmesiyle ilgili gelişmeler kontrolden çıktı. Oyuncuların kariyerleriyle ilgili kararlarına saygı duyuyorum. Fakat takım için çok önemli bir isim olduğunu da kendisiyle daha önce paylaşmıştım. Planlarım arasında her zaman yer verdiğim bir oyuncu. Beşiktaş veya PSG ya da başka bir takım... Eğer istediği oranda bir teklif yapmazsak sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünebilir ki bu da en doğal hakkı."
Everton'dan Manchester United'a 2013'te 27.5 milyon pound karşılığında transfer olan Fellaini, o zamandan bu yana Kırmızı Şeytanlar'la 144 mücadelede görev yaptı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:37
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 4
Yorum
POTA KRALI BIRAK POTAYI MOTAYI TAKIM KURŞUNLANDI MAÇLARA ÇIKMAYACAZ DEDİN ÇIKTIK CÜNEYTE ÖZGÜR YANKAYAYA DÜDÜK ASTIRTAMADIN BUNLARLA UĞRAŞ BIRAK POTAYI
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Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer
Toplam 15
Yorum
türk bre beylnsiz 100 yılda bir olmuş şeyimi örnek gösteriyorsun, seyirciyle olmuyorda deplasman korkusu diye birşey niçin var
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Yapma bunu Konya
Toplam 9
Yorum
CELAL ONCE HOCA TOPA BASIN DEMEDI SONRA OMER ALI 3 E 1 POZIYONDA SACMALADI SONRA SERKAN ADAM DAN AUTA CIKACAKKEN ALDA AT DEDI EN SON MOKE KALEYE G
Mourinho itiraf etti: Beşiktaş veya PSG... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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