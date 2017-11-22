 Vida geliyor mu? Başkan Fikret Orman açıkladı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    geliyor mu? Başkan açıkladı!

    Vida geliyor mu? Başkan Fikret Orman açıkladı!

    Başkanı , Şampiyonlar Ligi'nden transfer iddialarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.

    ile adı sık sık anılan ve ocak ayından takıma katılacağı iddia edilen hakkında da konuşan Orman, ''Devre arasında Vida transferi zor gözüküyor, zaten fazla oyuncumuz var. Atınç ve Gökhan Töre geri dönecek. Defans hattına yapacağımız takviyeyi de düşünürsek her mevkide alternatiflerimiz var, mevkiler doldu. Vida'nın kontrat detaylarına girmek istemem. Vida, Beşiktaş için tercih edilecek bir kulüp değildir, hedef olacak bir kulüptür. Premier Lig ya da La Liga'da bir kulüp için adı geçiyor ama Vida, Premier Lig'e gidip ne yapacak? Beşiktaş'ta en az o kadar iyi takım, imkanları geniş. Vida hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazla konuşmayayım" diyerek adeta Hırvat stoperin transferinin bittiği imasında bulundu.


    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:44
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