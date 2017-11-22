Vida geliyor mu? Başkan Fikret Orman açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nden transfer iddialarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile adı sık sık anılan ve ocak ayından takıma katılacağı iddia edilen Vida hakkında da konuşan Orman, ''Devre arasında Vida transferi zor gözüküyor, zaten fazla oyuncumuz var. Atınç ve Gökhan Töre geri dönecek. Defans hattına yapacağımız takviyeyi de düşünürsek her mevkide alternatiflerimiz var, mevkiler doldu. Vida'nın kontrat detaylarına girmek istemem. Vida, Beşiktaş için tercih edilecek bir kulüp değildir, hedef olacak bir kulüptür. Premier Lig ya da La Liga'da bir kulüp için adı geçiyor ama Vida, Premier Lig'e gidip ne yapacak? Beşiktaş'ta en az o kadar iyi takım, imkanları geniş. Vida hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazla konuşmayayım" diyerek adeta Hırvat stoperin transferinin bittiği imasında bulundu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
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Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
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Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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