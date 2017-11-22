Şampiyon olacağız

Beşiktaşlı Quaresma, büyük iş başardıklarını söyledi. Portekizli yıldız, "Daha büyük şeyler hayal ediyoruz. Şimdi lige konsantre olmalıyız. Şampiyonuz ve yine şampiyon olmak istiyoruz. Maç maç bakacağız. İnandık, büyük takımlara karşı, takım olarak oynadık" dedi.