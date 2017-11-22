 Şampiyon olacağız – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız
    Beşiktaşlı Quaresma, büyük iş başardıklarını söyledi. Portekizli yıldız, "Daha büyük şeyler hayal ediyoruz. Şimdi lige konsantre olmalıyız. Şampiyonuz ve yine şampiyon olmak istiyoruz. Maç maç bakacağız. İnandık, büyük takımlara karşı, takım olarak oynadık" dedi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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