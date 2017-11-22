Bize gel Ronaldo

CNN’e röportaj veren Kartal’ın tecrübeli stoperi, Real Madrid’in yıldızına seslendi: Gerçekleşmesi mümkünse Beşiktaş’a gelmesini çok isterim

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Pepe, Real Madrid'de uzun yıllar birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'ya çağrıda bulundu. ABD'nin CNN televizyonuna konuşan Portekizli stoper, vatandaşı Ronaldo'nun kendisi için çok önemli olduğunu belirtip, "Eğer gerçekleşmesi mümkünse tabii ki Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini çok isterim. Ona sonsuz saygı duyuyorum. Lionel Messi'ye göre daha komple bir futbolcu" dedi.



GİTMEMEZLİK YAPAMAZDIM

Avrupa'nın büyük ve önemli kulüplerinden çok sayıda transfer teklifi aldığını da itiraf eden Pepe, "Beşiktaş'ın teklifi ve projesi dikkatimi çekti. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi, gitmemezlik yapamazdım. İnsanların bana ilgisine sırtımı dönemezdim" diye konuştu.



BÖYLESİNİ YAŞAMADIM

Pepe, CNN'e verdiği röportajda Vodafone Park ve Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Türk insanı futbolu yaşıyor. Futbol onlar için bir tutku. Bunu takımlarına sevgileriyle gösteriyorlar."