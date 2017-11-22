Bize gel Ronaldo
CNN’e röportaj veren Kartal’ın tecrübeli stoperi, Real Madrid’in yıldızına seslendi: Gerçekleşmesi mümkünse Beşiktaş’a gelmesini çok isterim
GİTMEMEZLİK YAPAMAZDIM
Avrupa'nın büyük ve önemli kulüplerinden çok sayıda transfer teklifi aldığını da itiraf eden Pepe, "Beşiktaş'ın teklifi ve projesi dikkatimi çekti. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi, gitmemezlik yapamazdım. İnsanların bana ilgisine sırtımı dönemezdim" diye konuştu.
BÖYLESİNİ YAŞAMADIM
Pepe, CNN'e verdiği röportajda Vodafone Park ve Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Türk insanı futbolu yaşıyor. Futbol onlar için bir tutku. Bunu takımlarına sevgileriyle gösteriyorlar."
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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