 Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar? – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?

    Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?

    Porto'yla sahasında 1-1 berabere kalarak 11 puana yükselen ve G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta şimdi gözler son 16 turunda gelecek rakibe çevrildi.

    Kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma başarını gösteren Beşiktaş, son 16 turundaki rakibini beklemeye başladı. Siyah beyazlı taraftarlar Kara Kartal'ın hangi takımla eşleşeceğinin belli olacağı kura gününü iple çekerken biz de taraftara takımlarından olan beklentilerini sorduk.

    Ankete siz de katılın:
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.