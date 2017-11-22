Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Porto'yla sahasında 1-1 berabere kalarak 11 puana yükselen ve G Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta şimdi gözler son 16 turunda gelecek rakibe çevrildi.
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- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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