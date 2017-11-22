Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?

Kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma başarını gösteren Beşiktaş, son 16 turundaki rakibini beklemeye başladı. Siyah beyazlı taraftarlar Kara Kartal'ın hangi takımla eşleşeceğinin belli olacağı kura gününü iple çekerken biz de taraftara takımlarından olan beklentilerini sorduk.Ankete siz de katılın: