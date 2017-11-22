Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterirken lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu. Siyah beyazlılar, bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa'nın birçok dev kulübünü de geride bırakmayı başardı.
UEFA tarafından güncellenen kulüpler sıralamasında grubunda oynadığı 5. maç sonrası 3. sıraya kadar yükselen Beşktaş, listede Real Madrid, Napoli, Arsenal, Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktı.
An itibariyle listede 14 puanla Manchester City, ikinci sırada ise 13 puanla Tottenham yer alırken siyah beyazlı ekip 12 puanla 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş sıralamada Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin üzerinde yer alsa da, Avrupa Kupalarında bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından sıralamanın değişme ihtimali bulunuyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:49
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
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Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
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