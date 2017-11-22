 Azerbaycan’dan Beşiktaş'a büyük jest! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Azerbaycan’dan 'a büyük jest!

    Azerbaycan’dan Beşiktaş'a büyük jest!

    Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto'yu ağırlayan , geriye düştüğü maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı ve 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme başarısını elde etti. Bu başarının ardından Azerbaycan'dan Beşiktaş'a büyük bir jest geldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen 'a kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi.

    Bugün Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyaz ışıklandırma ve "Come to Beşiktaş" yazısı ile Beşiktaş'a destek verildi.


    68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:31
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