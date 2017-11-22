Azerbaycan’dan Beşiktaş'a büyük jest!
Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto'yu ağırlayan Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı ve 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme başarısını elde etti. Bu başarının ardından Azerbaycan'dan Beşiktaş'a büyük bir jest geldi.
Bugün Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyaz ışıklandırma ve "Come to Beşiktaş" yazısı ile Beşiktaş'a destek verildi.
68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:31
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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