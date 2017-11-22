Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 5 maçta 11 puan topladı ve 6'ncı hafta başlamadan liderliği garantiledi. Şimdiden üst turdaki rakibini düşünmeye başlayan Beşiktaş, hem Fenerbahçe'nin yıllar önce topladığı 11 puanlık rekoru egale etti, hem de Devler Ligi tarihinde gruptan lider çıkan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı.



Siyah beyazlıların başarını değerlendiren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Gerçekten çok gururluyuz. Avrupa'da Türkiye'yi, Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Grupta son maça gelmeden liderliği garantilemek ve son hafta prestij maçına çıkmak her takımın yapabileceği işler değil. Oyuncuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum" diye konuştu.



"KURADA RAKİP FARKETMEZ, BU ÜLKEYE DAHA GÜZEL BAŞARILAR TATTIRACAKLARINA DAİR TAKIMA İNANCIM TAM"

Devler Ligi'nde tüm ekiplerin kaliteli olduğuna değinen Ürkmezgil, kurayla ilgili olarak "Hocamız da söyledi. Takım artık başka seviyeye çıktı. Bu seviyeleri aşmanız için daha iyi rakiplerle oynamanız gerekiyor. O yüzden kiminle eşleşeceğimizin bir önemi yok. Tecrübeli ve kaliteli bir ekibe sahibiz. Şenol Güneş de çok tecrübeli ve bence Avrupa'da işini layıkıyla yapan teknik adamların başında geliyor. Ben onlara güveniyorum. Bu ülkeye daha güzel başarılar tattıracaklarına dair inancım tam" ifadelerini kullandı.