Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz

Beşiktaş Fikret Orman, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Quaresma için kullandığı, "Alırız, yedek oturturuz" sözüne cevap verdi ve G.Saray'a da göndermede bulundu.

Orman, F.Bahçe ve G.Saray'a göre daha saygılı olduklarını söylerken; "Beşiktaş kibir yapmaz. Kibir yapmanız için, kibirli bir laf söylemeniz lazım. Kulüp ismi vermiyorum ama bazı kulüpler ''Beşiktaş'ın oyuncusunu alırız, yedek oturturuz'' diyebilir. G.Saray da bir zamanlar 'Annenizin Ligi' gibi ifadeler kullanıyordu. Taraftarımızın kibirlendiği söyleniyor. Biz iki kulübü birbirine kardeş yapmışken, onlar da biraz övünüyorlar işte" dedi. G.Saray'ın UEFA'yı kazandığı dönemde yanlış yollar izlendiğini belirten Orman, "Bizim bugünkü yolumuzu izlese G.Saray'ın taraftar sayısı büyüyebilirdi. Bugün takımlar, birbirini aşağa çekmeye çalışıyorlar. Burada hep beraber küçüleceğimize Avrupa'da hep beraber büyüyelim" şeklinde konuştu.



YEMEZLER!

Milli takım için ismi geçen Şenol Güneş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Orman, "Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Futbolda dün asla yoktur. Şenol Güneş gidiyor, Abdullah Avcı geliyor diye konuşulur. Şenol Güneş'in tek düşündüğü, bu sezon şampiyon olarak bitirebilmek. Hoca ile 2 senelik sözleşmemiz var. Aramızda yüksek bir bağ vardır. Sonuçlar kötü olsa negatif haberler yapılacağını bilecek kadar tecrübeli birisidir. 3 mağlubiyet alsa, 'Şenol hoca gitsin' diye kampanya başlatılır. Ne ben onu yerim, ne de hoca yer" dedi.