Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Beşiktaş Fikret Orman, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Quaresma için kullandığı, "Alırız, yedek oturturuz" sözüne cevap verdi ve G.Saray'a da göndermede bulundu.
YEMEZLER!
Milli takım için ismi geçen Şenol Güneş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Orman, "Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Futbolda dün asla yoktur. Şenol Güneş gidiyor, Abdullah Avcı geliyor diye konuşulur. Şenol Güneş'in tek düşündüğü, bu sezon şampiyon olarak bitirebilmek. Hoca ile 2 senelik sözleşmemiz var. Aramızda yüksek bir bağ vardır. Sonuçlar kötü olsa negatif haberler yapılacağını bilecek kadar tecrübeli birisidir. 3 mağlubiyet alsa, 'Şenol hoca gitsin' diye kampanya başlatılır. Ne ben onu yerim, ne de hoca yer" dedi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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