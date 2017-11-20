Schuster: Bu sene yine şampiyon olur

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, TM Akhisar maçını Vodafone Park'ta izlemişti. Stadın atmosferine hayran kalan deneyimli çalıştırıcı 2 sezondur mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın yine şampiyon olacağını belirtti.

Schuster "Beşiktaş çok akıllı futbolculardan kurulu. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılarını sürdürürler" diye konuştu. Schuster en ilginç açıklamalarını hakemler hakkında yaptı. Alman hoca "Ben burada görev yaptığım dönemde de hakemler böyleydi. Türk hakemlerinde değişen bir şey olmamış" ifadelerini kullandı.