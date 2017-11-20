Oğuzhan Özyakup F.Bahçe'ye gider mi? Orman'dan 'taşlı' cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Orman'ın transferle ilgili sözleri:

Cenk Tosun satılacak mı?

"Mbappe, Monaco'dan PSG'ye 180 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu oyuncu Monaco'dan önce Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'da olsaydı, PSG'ye kaça satabilirdik? Cenk Tosun'un satış bedeli yok... Şaka yapıyorum. Cenk çok sevdiğimiz bir oyuncu. Ailemizin bir parçası, satma gibi düşüncemiz yok. Şartlar oluşursa, yalnızca bizim için değil oyuncu için de oluşması lazım."

"Vida için 10 milyon euro mu verelim?"

"Vida beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesi 1 Ocak'ta bitiyor. Devre arasında bakınca 6 ay sözleşmesi kalan oyuncuya niye 10 milyon euro verelim? Vida'ya bakacağız, devre arası inşallah gelir. (Gülerek)"

"Yabancı kuralı 2 sene önce değişti, zannedersin ki, o zaman Türkiye dünya üçüncüsüydü ya da Avrupa'da bir şey yapmıştı."

ALTYAPIDAN NEDEN OYUNCU ÇIKMIYOR?

"Şehir dediğiniz yerde trafik var. Sporcular gelir seviyesi düşük ailelerden çıkıyor. Şehirde trafik var. Bir çocuk bir yere otobüsle gidecek. 1 saat yol. 1 saat antrenman yapacak. Yarım saat duş. 1 saatte geri geldi. Bu çocuk ne zaman ders çalışacak?"

"Futbolcu yetiştiremiyoruz. Fulya'da futbolcu yetişmesi mümkün değil. İki senedir Ümraniye'de bir futbol sahası yapabilmek için Orman Bakanlığı'yla yazışıyoruz. Ama sonuç alamıyoruz. İstanbul'un milletvekilleri Anadolu'dakiler gibi olmadığı için biz tesis konusunda bakan taraftar, başbakan taraftar bulmaya çalışıyoruz. Anadolu tesis konusunda bizden daha şanslı."

"Mitrovic çok doğru bir transfer, doğru olduğunu da herkes görecek. Hırvatistan'da Vida ile yan yana oynuyor, bakarsın gelirse Beşiktaş'ta da yan yana oynar. Eskiden bir laf vardı. Bugün sünnet, yarın deniz. Şimdi de bugün formayı giy, yarın gol kralı olur istiyorlar."

AZİZ YILDIRIM'LA ARALARI NİYE KÖTÜ?

"Bize kim ne şekilde muamele ederse, aynı şekilde karşılığını bulur. Burası bir kum torbası değildir, lastik top gibi geri döner. Yöneticisinin yaptığı bel altı açıklamaları sonrası benim artık ilişkim bitmiştir."

OĞUZHAN FENERBAHÇE'YE GİDER Mİ?

"Rüzgar, taştan toz alır. Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanıdır, Beşiktaş'ta kalır, sorun olmaz."

"Demba Ba her zaman olur. Bu ailenin bir parçası o. Marcelo gibi... Beck de öyle... Sosa'nın Trabzon'a gitmesi benim için niye hayal kırıklığı olsun? Onun için hayal kırıklığı olur. Zekama hakarete çok sinirlenirim. İşte yine Türkiye'de. Bizde iyi hizmette bulundular, para da kazandırdılar. Allah işini gücünü rast getirsin. Keşke Demba Ba gibi, Marcelo gibi efsane oyuncular arasında olsaydı. Geçen Marcelo mesaj attı, çok özlediğimi söyledim. Beck muhteşem bir çocuktur. Ba, Ersan da öyledir. Gökhan İnler de açıklama yapmış. O da bizim bir evladımızdır. Oyuncular gider, gelir..."

"Şampiyon oluruz diyorum tabii. Geçen seneye göre daha rekabet var. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Akhisar maçındaki arzudan hoşlandım."