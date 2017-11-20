Kartal Avrupa'da tarih yazacak

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan Beşiktaş, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

TARİHİ MAÇA TANIDIK HAKEM

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.

BERABERLİK DE YETECEK

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

YENİLSE BİLE GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

G GRUBU'NDA PUAN DURUMU

G Grubu'nda puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10 Porto 4 2 0 2 9 7 2 6 Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4 Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

PUAN REKORU İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak. Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek. Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.

ABOUBAKAR, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek. 2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.

Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta forma giymeyen Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.

Aboubakar, Porto formasıyla bu sezon Portekiz liginde 9 ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle etkili bir performans ortaya koyuyor.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI KARŞI KARŞIYA

Siyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek. Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.

Yarınki müsabaka eski takım arkadaşlarını da karşı karşıya getirecek. Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile Porto kalecisi Iker Casillas, bir dönem Real Madrid'de beraber oynamıştı. Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Anderson Talisca, rakip futbolcu Maxi Pereira ile Benfica'da beraber oynarken, Gary Medel ile Alex Telles ise Inter'de takım arkadaşlığı yaptı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Telles, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.