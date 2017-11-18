 Henrique 59’da girdi, 80’de kızardı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    59’da girdi, 80’de kızardı

    Henrique 59’da girdi, 80’de kızardı
    Maçın 59. dakikasında oyuna giren Akhisarlı 80'de direkt kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda yerde kalan Brezilyalı futbolcu, kendisini kaldırmaya gelen Medel'in dizine yumruk attı. Bu hareket sonrası kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, hakem Akhisarlı oyuncuyu soyunma odasına gönderdi. Henrique gelecek haftaki Göztepe maçında oynamayacak.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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