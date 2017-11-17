 Dilmen: Onu mutlaka alması lazım – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Dilmen: Onu mutlaka alması lazım

    Dilmen: Onu mutlaka alması lazım

    Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçının ilk yarısını yorumladı.

    Rıdvan Dilmen, 0-0 sona eren Beşiktaş - Akhisarspor maçının ilk devresini değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:

    Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:00
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