Dilmen: Onu mutlaka alması lazım
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçının ilk yarısını yorumladı.
Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:
Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:00
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
tosun he işte bize böyle takımlarla gelin crystalpalace newcastlea ne alaka geçen sene zaten mcity istiyordu cenki juventusa satalım 20 ye
Dilmen: Onu mutlaka alması lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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