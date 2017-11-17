Dilmen: Onu mutlaka alması lazım

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçının ilk yarısını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, 0-0 sona eren Beşiktaş - Akhisarspor maçının ilk devresini değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:



Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az.