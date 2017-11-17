Beşiktaşlı oyuncular cezalı duruma düştü
Beşiktaşlı Tosic ve Medel, Akhisar maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı konuma düştüler.
MEDEL DE CEZALI
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel de karşılaşmanın ikinci yarısında sarı kart gördü. Medel, gördüğü kart sonucu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:56
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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