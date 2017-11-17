 Beşiktaşlı oyuncular cezalı duruma düştü – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaşlı oyuncular cezalı duruma düştü

    Beşiktaşlı oyuncular cezalı duruma düştü

    Beşiktaşlı Tosic ve Medel, Akhisar maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı konuma düştüler.

    Beşiktaş ligin 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Vodafone Park'taki mücadelenin ikinci yarısında Dusko Tosic sarı kart gördü. Serkan Çınar'ın bir pozisyon sonrası sarı kart ile cezalandırdığı Sırp savunmacı, Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    MEDEL DE CEZALI
    Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel de karşılaşmanın ikinci yarısında sarı kart gördü. Medel, gördüğü kart sonucu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:56
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