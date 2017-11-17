Bernd Schuster, Vodafone Park’ta
Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Bernd Schuster, Vodafone Park’ta Akhisarspor mücadelesini tribünden takip etti.
Alman teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında olduğu 2010-2011 sezonunda ligde çıktığı 25 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:50
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
tosun he işte bize böyle takımlarla gelin crystalpalace newcastlea ne alaka geçen sene zaten mcity istiyordu cenki juventusa satalım 20 ye
Bernd Schuster, Vodafone Park’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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