Uzaktan şuuut, top 90’da!

Tolgay Arslan, hayalindeki golü şöyle anlattı: “Şampiyon Ligi finalindeyiz. Uzaktan bir şut atıyorum ve top tam 90’dan girer”

BEŞİKTAŞ'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, BJK TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 hafta önce milli maç arasında memleketine gittiğini ve kendisine "Neden şut çekmiyorsun?" diye sorduklarını belirten Tolgay, "Onlara da 'sizin için daha fazla şut çekeceğim' dedim. Son maçlarda artık daha çok şut çekiyorum. Kaleye daha çok yaklaşıyorum. Tabii ki arkadaşım daha uygun bir pozisyondaysa pas vermeyi tercih ediyorum" ifadesini kullandı. Tolgay, hayalindeki golü de şöyle tarif etti: "Şampiyon Ligi finalindeyiz. Uzaktan bir şut atıyorum ve top tam 90'dan girer." Takım olarak birkaç senedir beraber oynadıklarını belirten Tolgay, "Herkesin özelliğini biliyoruz. Kime nerede yardım edeceğimizi biliyoruz. Takımımız geçen seneyle neredeyse aynı. Birbirimizi tanıyoruz, saygı duyuyoruz, seviyoruz ve bizim için daha kolay oluyor. Abi-kardeş gibi görüyoruz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı. Genç yıldız, Devler Ligi'nin çok farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "En keyif aldığım maçlar Şampiyonlar Ligi maçları. Oyunlar durmuyor, rakipler çok kaliteli. İki takım da çok açık oynuyor. Çok mücadele etmen gerekiyor, gücünü ortaya koyman gerekiyor. Futbol da bu işte."