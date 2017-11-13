Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta

ADA basınından Beşiktaş için bomba bir transfer iddiası geldi... The Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın Manchester United'de forma giyen Marouane Fellaini'yi devre arasında kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı ileri sürüldü... Beşiktaş'ın bu transfer için Manchester United'a 8 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon euro) ödeyeceği de kaydedildi. 29 yaşındaki Fellaini'nin 'Kırmızı Şeytanlar' ile sözleşmesi gelecek yılın haziran ayında sona erecekti.



KARDEŞİ VE MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

MANCHESTER United'in hocası Mourinho'nun Shakhtar Donetsk'ten Fred'i kadrosuna katmayı hedeflediği için Fellaini'nin takımdan ayrılmasına izin verdiği ifade edildi. Belçikalı yıldızın kardeşi Mansour ve menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, transfer iddiaları üzerine Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Şu anda Manchester ile bir görüşmemiz yok" demişti.

Mourinho övgüler yağdırdı

THE Mirror, Manchester United'in son Chelsea mağlubiyetinden sonra Mourinho'nun Fellaini'ye övgüler yağdırmasının, Belçikalı orta sahanın takımdan ayrılacak olması sebebiyle bir jest olarak söylendiğini ileri sürdü.



BU sezon Manchester United'de toplamda 9 maçta giyen Fellaini, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Futbola Belçika'da başlayan yıldız, Standard Liege'de parladı. 2008'de 22 milyon euro'ya Everton'a, oradan da 2013'te 32 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'e transfer olan Fellaini, Belçika Milli Takımı'nın da bankosu.



Marouane Fellaini Kimdir?

D. TARiHi: 22 KASIM 1987

D. YERi: BELÇiKA BOY: 1.94

KiLO: 85

POZiSYON: ORTA SAHA

KULÜBÜ: M. UNiTED

FORMA NUMARASI: 27



Yerinde hamle

Talisca'yı alamayabilir. Atiba yaşlandı. Medel'in durumu belirsiz. Oğuzhan muamma! Böylesine karışık bir durum içinde Fellaini transferini gündeme almak yerinde bir hamle. Belçika futbolu son 5 yıldır dünyaya futbolcu pazarlıyor. Avrupa'nın Brezilyası gibi oldu Belçika ki Fellaini de iyi bir ürün. Beşiktaş'a çok şey katar. Oğuzhan'ın 3 gömlek üstü. Ofansif ve defansif yönü çok etkili. Bir orta sahadan daha fazlası. Gol yollarında da Beşiktaş'a çok faydalı olur. Özellikle hücumda ölü toplarda. United taraftarı Fellaini'yi çok sevemedi. Ama Beşiktaş'ın ana hücresi olur. Sahada takımını, tribünde taraftarı coşturur.



Mini yorum Ertem Şener



