Kartal’da neşeli günler

Beşiktaş, ligin 12. haftasında oynayacağı Akhisar sınavı hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. 1.5 saat süren antrenmanda pas çalışması, dar alanda kontrol pas, kanat orta şut çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman sırasında tüm futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözden kaçmazken, mücadeleleri kazanan takım zafer pozu verdi.