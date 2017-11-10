Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

İşte röportajdan satırbaşları;

"Fenerbahçe son 2 maçta, son dakikada golleri yedi, kazanıyordu. Son 2 dakika olmasa kazanacaktı ve bu kötü durumlarından bahsetmemiş olacaktık"

Milli Takım ile ilgili olarak "Benden iyi bir oyuncu varsa zaten benim yerime o çağrılır." diyen tecrübeli oyuncu, "Benden daha iyi varsa zaten o başarılı olsun. Geçmiş dönemde olan oyuncular çağrılmasın; yeni 20-22 yaşında gençler keşke çatır çatır oynasın ve her maçı kazansın. Ben çağrılıyorsam bu kararı ben vermiyorum ki. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 hafta sonra lider olabiliriz"

"Galatasaray lige hızlı ve sert başladı. Hepsi istiyor, yüzlerinden belli. Bazen seyirci olarak anlarsınız, bugün kesin kazanırlar denilebilecek durumlar gerçekleşiyor. Galatasaray da böyle başladı. ''İçerideki maçlarda %80 emin oluyorum. Taraftarımız bizim için harbiden 12. adam. Bazen futbolcu sahada performansının bittiğini hisseder. Tam o sırada taraftarın verdiği destek, yeniden yukarıya çıktığını, güç anlamında arttığını hissettirir. 3 puanlık sistemde, Galatasaray lider ama, önümüzdeki 3-4 maçta değişebilir. Başakşehir deplasmanı var, bizimle oynayacaklar. Bir beraberlik, sonra biz kazanırsak, lider biz olabiliriz. 3 hafta önce çok eleştirilen Beşiktaş, belki de 2 haftada lider olacak. Ben yarışın çok kopacağını düşünmüyorum, bu kadar başlarda"

"Cenk böyle giderse 50-70 milyon..."

"Cenk Tosun adına çok seviniyorum. Buraya bedavaya geldi, şimdi ettiği paralar çok iyi. Ben ona diyorum, sen böyle devam et 50-70 milyon euro da edersin. Fikret Orman bizi kendi evlatları gibi görüyor. Beşiktaş'ı yükseltmek için her şeyi yapıyor. Ben ona da çok teşekkür ediyorum, bize çok iyi yaklaşıyor"