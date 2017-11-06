 Pepe varsa sorun yok – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Pepe varsa sorun yok

    Pepe varsa sorun yok
    Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin tümünde forma giyen Pepe, dün akşam da Göztepe karşısında üstüne düşeni yaptı. Savunmada kilit rol oynayan Portekizli futbolcu, Göztepe karşısında takımının en iyilerindendi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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