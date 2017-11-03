 ''Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran şey...'' – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    '''ı diğer takımlardan ayıran şey...''

    ''Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran şey...''

    'ta forma giyen milli futbolcu , UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasındaki soruları cevapladı.

    Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında taraftarların sorularına yanıt veren , 'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

    Cenk Tosun, "Seni futbol oynamaya teşvik eden ve küçükken idolün kimdi?" sorusunu "Babam ve Gabriel Batistuta" diye yanıtladı.

    En beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis Suarez, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı.

    Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırarak, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:01
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