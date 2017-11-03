''Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran şey...''
Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasındaki soruları cevapladı.
Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında taraftarların sorularına yanıt veren Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu." değerlendirmesinde bulundu.
Cenk Tosun, "Seni futbol oynamaya teşvik eden ve küçükken idolün kimdi?" sorusunu "Babam ve Gabriel Batistuta" diye yanıtladı.
En beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis Suarez, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı.
Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırarak, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:01
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Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Toplam 12
Yorum
fb buadam surekli oynasin 10 tane oguzhan eder. pozisyon alma kilit pas dribling ne ararsan var.
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 12
Yorum
db Iki hafta ara ile GS yi dograyan bu hakemlerin ne mal oldugunu tüm Dünya gördü. Ilahi adalet iste.
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 14
Yorum
fb adamlar sezon basi sattiklari topculardan 300 milyon kazandi. ne 16 milyonu kardesim genceceik yetenekli cocuk en az 25 eder
''Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran şey...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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