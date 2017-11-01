 Fellaini bombası! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fellaini bombası!

    Fellaini bombası!

    'ın Manchester United'ın yıldız futbolcusu ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Belçikalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, Fellaini'ye ara transfer döneminde önümüzdeki sezon için imza attırmayı planladığı öğrenildi.

    Sezon başında Pepe, Medel ve Negrego gibi yıldız isimleri kadrosuna katan 'ta yönetim, bir yıldız futbolcuya daha imza attırmak için düğmeye bastı.

    İddiaya göre; Siyah-beyazlı yönetim Manchester United'ın yıldızı ile görüşmelere başladı. Belçikalı orta saha oyuncusu ile ilk teması Monaco- maçı öncesinde kuran yönetim, Fellaini'nin menajerini İstanbul'a davet etti.

    Tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, Vida transferinde olduğu gibi Fellaini'ye de devre arasında önümüzdeki sezon için imza attırmayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Yıldız futbolcunun adı sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

    Fenerbahçe'nin ise Fellaini ile görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

    Yaz transfer döneminde İngiliz The Sun gazetesi, "Fellabahçe" başlığıyla Fellaini'nin Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia etmişti.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:00
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