Fellaini bombası!
Beşiktaş'ın Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Belçikalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, Fellaini'ye ara transfer döneminde önümüzdeki sezon için imza attırmayı planladığı öğrenildi.
İddiaya göre; Siyah-beyazlı yönetim Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile görüşmelere başladı. Belçikalı orta saha oyuncusu ile ilk teması Monaco-Beşiktaş maçı öncesinde kuran yönetim, Fellaini'nin menajerini İstanbul'a davet etti.
Tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, Vida transferinde olduğu gibi Fellaini'ye de devre arasında önümüzdeki sezon için imza attırmayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yıldız futbolcunun adı sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Fenerbahçe'nin ise Fellaini ile görüşme yaptığı öne sürülmüştü.
Yaz transfer döneminde İngiliz The Sun gazetesi, "Fellabahçe" başlığıyla Fellaini'nin Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia etmişti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:00
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 17
Yorum
rohagi Tekrar Lines li dortlu defansa ve rodriges kanada, bak neler oluyor?
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Kadroya neşter
Toplam 19
Yorum
MANTIK ESKİDEN, ALİ ŞEN....... BAŞKAN FENER ŞAMPİYON DENİRDİ. ŞİMDİ KOÇ UN ZAMANI. BU AYKUTLA BU KADAR. BEN 10. HAFTADA KOVULUR DEMİŞTİM. AMA.....
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Ne oldu sana!
Toplam 16
Yorum
rohagi Sorun tolgada degil hoca senin 3 lu defans takintinda. Bir de rodriges i kesmeyi birak lutfen.
Fellaini bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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