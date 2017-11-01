 Eski Beşiktaşlıdan Monaco'ya tarihi mesaj – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Eski Beşiktaşlıdan 'ya tarihi mesaj

    Eski Beşiktaşlıdan <a href="/index/monaco?id=59b66da3-9800-4df7-930b-d829abad35af" class="" rel="tag">Monaco</a>'ya tarihi mesaj

    'ın eski futbolcularından Sabrosa siyah beyazlıların maçı öncesinde açıklamalar yaptı

    'ın eski futbolcularından Sabrosa siyah beyazlıların maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve taraftarın önemine dikkat çekti.

    Fransız temsilcisinin 'ı İstanbul'da yenmesinin zor olduğunu belirten , Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın gördü.

    BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMI İTİYOR

    Futbol kariyerine nokta koyan 38 yaşındaki Simao, "Çok zor bir maç olacak. Beşiktaş taraftarları maçı zorlaştırma konusunda tutkulu. İyi oyunculara ve atmosfere sahipler. Quaresma, Talisca, Adriano ve Negredo gibi harika oyuncuları var. Türk oyuncular da çok iyi. Türkiye'de oynadıklarında taraftarlarına çok güveniyorlar. Gerçekten takımı itiyorlar. Beşiktaş terinin son damlasına kadar oynar. Her topla mücadele eder. Harika bir maç olacak" dedi.

    "MONACO'NUN KAZANMASI LAZIM AMA..."

    'nun durumuna da değinen Portekizli, Monaco çok zorlanıyor. İyi oyunculara sahipler ancak birçok önemli isim de gitti. Şu anda bir geçiş dönemindeler, oyuncuları kaliteli. Bence eksikleri var tabi Leonardo Jardim daha iyi bilir. İlginç bir karşılaşma olacak. Monaco'nun kazanması gerekiyor ancak zor maç" ifadelerine yer verdi.


    2012-2014 yılları arasındaki Beşiktaş kariyerinde 62 maça çıkan Simao 13 gol atıp 12 de asist yapmıştı

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:56
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