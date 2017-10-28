 Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır

    Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer alan Lens ve 'i oyuna sokmak istedi ancak Lens ve Medel, oyuna girmeyi reddetti.

    'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

    Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden , teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Gary , oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi.

    Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istememesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, Necip Uysal'ı sahaya sürdü

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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