Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer alan Lens ve Medel'i oyuna sokmak istedi ancak Lens ve Medel, oyuna girmeyi reddetti.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından flaş bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istememesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, Necip Uysal'ı sahaya sürdü
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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