Lens topun ağzında

Beşiktaş Yönetimi’nin performansından memnun kalmadığı Hollandalı yıldızı devre arasında gönderme ihtimali belirdi. Güneş’in de Lens’i beğenmediği öğrenildi

Beşiktaş Yönetimi'nin büyük umutlarla kadrosuna bağladığı Lens'ten hiç memnun olmadığı öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Hollandalı starın bugüne kadar gösterdiği performanstan hoşnut olmadığı ve bunu yönetimle paylaştığı öne sürüldü.



GÖNDERİLEBİLİR

İlk yarının kalan maçlarında Lens'in performansında her hangi bir değişiklik olmazsa nasıl gönderilebileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Kiralık alınan Hollandalı oyuncunun kulübe Sunderland'a gönderilmesi gündemde.



(TAKVİM)