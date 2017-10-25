Lens topun ağzında
Beşiktaş Yönetimi’nin performansından memnun kalmadığı Hollandalı yıldızı devre arasında gönderme ihtimali belirdi. Güneş’in de Lens’i beğenmediği öğrenildi
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Hollandalı starın bugüne kadar gösterdiği performanstan hoşnut olmadığı ve bunu yönetimle paylaştığı öne sürüldü.
GÖNDERİLEBİLİR
İlk yarının kalan maçlarında Lens'in performansında her hangi bir değişiklik olmazsa nasıl gönderilebileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Kiralık alınan Hollandalı oyuncunun kulübe Sunderland'a gönderilmesi gündemde.
(TAKVİM)
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:06
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UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
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