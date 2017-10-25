 Lens topun ağzında – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Lens topun ağzında

    Lens topun ağzında

    Beşiktaş Yönetimi’nin performansından memnun kalmadığı Hollandalı yıldızı devre arasında gönderme ihtimali belirdi. Güneş’in de Lens’i beğenmediği öğrenildi

    Beşiktaş Yönetimi'nin büyük umutlarla kadrosuna bağladığı Lens'ten hiç memnun olmadığı öğrenildi.
    Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Hollandalı starın bugüne kadar gösterdiği performanstan hoşnut olmadığı ve bunu yönetimle paylaştığı öne sürüldü.

    GÖNDERİLEBİLİR
    İlk yarının kalan maçlarında Lens'in performansında her hangi bir değişiklik olmazsa nasıl gönderilebileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Kiralık alınan Hollandalı oyuncunun kulübe Sunderland'a gönderilmesi gündemde.

    (TAKVİM)
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:06
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