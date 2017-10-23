Başakşehir Kartal'ın kabusu

KARTAL, Medipol Başakşehir'e karşı galip gelmekte zorlanıyor. İki ekip, 18'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 20 resmi maçta karşılaştı, Başakşehir 5, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 13 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.



9'DA 3 YAPABİLDİ

Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Başakşehir 25 gol attı. Beşiktaş, sahasında 9 kez karşılaştığı turuncu-lacivertlileri 3 kez mağlup edebilirken, 1 yenilgi aldı, 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.