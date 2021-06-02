A Milli Kadın Basketbol Takımı Fransa'daki hazırlık turnuvasına katılmayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa hükümetinin karantinayla mücadele kapsamında aldığı kararlar üzerine 4-6 Haziran tarihlerinde bu ülkede düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Fransa hükümeti tarafından karantinayla mücadele kapsamında belirlenen Avrupa Birliği üyesi dışındaki ülke vatandaşları için gerekli 10 günlük karantinadan muafiyet garantisi verilmediği için turnuvaya katılmayacaktır. Milli takımımızın hazırlık kampına olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak, turnuvaya katılım uygun görülmemiştir. Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası hazırlık planlamasına uygun olarak 10-11 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek özel turnuvaya katılım sağlayacaktır." denildi.