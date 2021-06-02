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'daki hazırlık turnuvasına katılmayacak

, hükümetinin karantinayla mücadele kapsamında aldığı kararlar üzerine 4-6 Haziran tarihlerinde bu ülkede düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:42
A Milli Kadın Basketbol Takımı Fransa'daki hazırlık turnuvasına katılmayacak

, hükümetinin karantinayla mücadele kapsamında aldığı kararlar üzerine 4-6 Haziran tarihlerinde bu ülkede düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Fransa hükümeti tarafından karantinayla mücadele kapsamında belirlenen üyesi dışındaki ülke vatandaşları için gerekli 10 günlük karantinadan muafiyet garantisi verilmediği için turnuvaya katılmayacaktır. Milli takımımızın hazırlık kampına olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak, turnuvaya katılım uygun görülmemiştir. Milli takımımız, hazırlık planlamasına uygun olarak 10-11 Haziran tarihlerinde 'da düzenlenecek özel turnuvaya katılım sağlayacaktır." denildi.



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