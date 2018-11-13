“Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 5”
Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Baksetbol Takımı’nın FIBA Dünya Sıralaması’nda 6. sırada bulunduğunu, hedeflerinin ise ilk 5’e girmek olduğunu söyledi
EuroBasket 2019 elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlara hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası için A Kadın Milli Takımımız toplandı. İki tane maçımız kaldı. 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda oynayacağız. 21 Kasım'da da Belarus ile Kayseri'de oynayacağız. Dün takımımız toplandı. Hazırlıklara başladık. Şu anda 4'te 4 galibiyetle grubu lider durumda götürüyoruz. İnşallah bu iki maçı da kazanıp grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Biliyorsunuz FIBA Dünya Sıralaması'nda için A Kadın Milli Takımı'mız 6. sırada. Hedefimiz ilk 5 içine girebilmek. Onun için bu maçlar da önemli. Son olarak da Kayseri'deki bütün basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'nin kadın basketboluna önemli yatırımlar yaptığını bu yüzden de Belarus maçı için bu şehri tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Kayseri yıllardır kadın basketboluna yatırım yapıyor. Kayserispor Bellona olarak devam ediyorlar. Abdullah Gül Üniversitesi'ydi ama bir isim değişikliğine gittiler. Yönetim kurulumuz ve başkanımızın kararıyla Kayseri'de oynanacak. Çok büyük bir talep var biletlere. 21 Kasım Çarşamba günü bütün basketbolseverleri Kadir Has Spor Salonu'na bekliyoruz. Tabii Kayseri'yi bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Diğer şehirlere de Milli Takımı seyretmeleri için götüreceğiz" diye konuştu.
- 13.11.2018 12:36
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