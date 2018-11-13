“Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 5”
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    “Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 5”

    “Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 5”

    Türkiye Basketbol Federasyonu Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Baksetbol Takımı’nın ’nda 6. sırada bulunduğunu, hedeflerinin ise ilk 5’e girmek olduğunu söyledi

    EuroBasket 2019 elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlara hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan TBF Direktörü Haluk Yıldırım, "2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası için A Kadın Milli Takımımız toplandı. İki tane maçımız kaldı. 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda oynayacağız. 'da da Belarus ile 'de oynayacağız. Dün takımımız toplandı. Hazırlıklara başladık. Şu anda 4'te 4 galibiyetle grubu lider durumda götürüyoruz. İnşallah bu iki maçı da kazanıp grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Biliyorsunuz 'nda için A Kadın Milli Takımı'mız 6. sırada. Hedefimiz ilk 5 içine girebilmek. Onun için bu maçlar da önemli. Son olarak da Kayseri'deki bütün basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kayseri'nin önemli yatırımlar yaptığını bu yüzden de Belarus maçı için bu şehri tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Kayseri yıllardır kadın basketboluna yatırım yapıyor. Kayserispor Bellona olarak devam ediyorlar. 'ydi ama bir isim değişikliğine gittiler. Yönetim kurulumuz ve başkanımızın kararıyla Kayseri'de oynanacak. Çok büyük bir talep var biletlere. 21 Kasım Çarşamba günü bütün basketbolseverleri Kadir Has Spor Salonu'na bekliyoruz. Tabii Kayseri'yi bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Diğer şehirlere de Milli Takımı seyretmeleri için götüreceğiz" diye konuştu.

    1. 13.11.2018 12:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 5” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN