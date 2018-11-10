A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    A 'nın kadrosu açıklandı

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

    A 'nın, Elemeleri B Grubu'nda 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda, 21 Kasım'da da 'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    A 'nın, Elemeleri B Grubu'nda 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda, 21 Kasım'da da 'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Estonya ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

    Toplam 32 takımın 4'erli olarak 8 grupta mücadele ettiği elemelerde grup birincilerinin yanı sıra 6 grup ikincisi de finallere gitmeye hak kazanacak.

    Başantrenör yönetimindeki A 'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

    Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe), , İnci Güçlü (Galatasaray), , ( Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (), Asena Yalçın (), Kuanitra Holingsvorth (Shanxi Xingrui).

    1. 10.11.2018 14:49
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