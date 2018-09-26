Basketbolda, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Grubunu 3. sırada tamamlayan Türkiye, çeyrek finale kalma mücadelesinde Fransa ile eşleşti
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Gruplarını 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.
İspanya-Senegal, Çin-Japonya, Türkiye-Fransa ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.
Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Yunanistan: 48-58
Kanada-Fransa: 71-60
B Grubu:
Avustralya-Türkiye: 90-64
Arjantin-Nijerya: 70-75
C Grubu:
Japonya-Porto Riko: 69-61
Belçika-İspanya: 72-63
D Grubu:
Senegal-Çin: 66-75
Letonya-ABD: 76-102
- 26.9.2018 08:38
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Türkiye'nin rakibi Fransa oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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