Türkiye'nin rakibi Fransa oldu – Fotomaç – 26 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'nin rakibi oldu

    Türkiye'nin rakibi Fransa oldu

    , 2018 FIBA Kadınlar 'nda grup maçlarının ardından çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Grubunu 3. sırada tamamlayan , çeyrek finale kalma mücadelesinde ile eşleşti

    'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan , , ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.

    Gruplarını 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.

    İspanya-Senegal, Çin-Japonya, - ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.

    Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Güney Kore-Yunanistan: 48-58

    Kanada-Fransa: 71-60

    B Grubu:

    Avustralya-Türkiye: 90-64

    Arjantin-Nijerya: 70-75

    C Grubu:

    Japonya-Porto Riko: 69-61

    Belçika-İspanya: 72-63

    D Grubu:

    Senegal-Çin: 66-75

    Letonya-ABD: 76-102

    1. 26.9.2018 08:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye'nin rakibi Fransa oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN