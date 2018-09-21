A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin maçı hazırlıklarını sürdürdü
FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife'ye giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena’da ilk antrenmanını tamamladı.
FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife'ye giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena'da ilk antrenmanını tamamladı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, günün ilk antrenmanını yarın Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesi FIBA tarafından düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerine katılan milliler, yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda şut ve hücum setleri üzerine çalıştı. Ay-yıldızlılar, bu akşam yapacağı idman ile Arjantin maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 21.9.2018 16:24
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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