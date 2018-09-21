A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin maçı hazırlıklarını sürdürdü
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    A , Arjantin maçı hazırlıklarını sürdürdü

    A <a href="/index/milli-kadin-basketbol-takimi?id=834e0ca5-067e-44ce-8ea8-1b0a8b96a562" class="" rel="tag">Milli Kadın Basketbol Takımı</a>, Arjantin maçı hazırlıklarını sürdürdü

    için Tenerife'ye giden A , Arjantin ile karşılaşacağı ’da ilk antrenmanını tamamladı.

    için Tenerife'ye giden A , Arjantin ile karşılaşacağı 'da ilk antrenmanını tamamladı.


    A , günün ilk antrenmanını yarın Arjantin ile karşılaşacağı 'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesi tarafından düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerine katılan milliler, yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda şut ve hücum setleri üzerine çalıştı. Ay-yıldızlılar, bu akşam yapacağı idman ile Arjantin maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 21.9.2018 16:24
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