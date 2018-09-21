Loris Karius'un menemen keyfi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'un menemen keyfi

    Loris Karius'un menemen keyfi

    ’ın Alman kaleci Nişantaşı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı yediği gollerden sonra performansı tartışma konusu olan ve 'ın 'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Kairus (25) Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

    Kairus, erken saatlerde gittiği bir mekanda kahvaltı yaptı. Dünyaca ünlü file bekcisi; özellikle menemen, kandıra manda kaymağı, bal, ve detox sağlıklı içeceklerden oluşan kahvaltısını yaparken görüntülendi.

    1. 21.9.2018 16:00
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