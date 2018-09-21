Loris Karius'un menemen keyfi
Beşiktaş’ın Alman kaleci Loris Karius Nişantaşı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği gollerden sonra performansı tartışma konusu olan ve Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Kairus (25) Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Kairus, erken saatlerde gittiği bir mekanda kahvaltı yaptı. Dünyaca ünlü file bekcisi; özellikle menemen, kandıra manda kaymağı, bal, ve detox sağlıklı içeceklerden oluşan kahvaltısını yaparken görüntülendi.
- 21.9.2018 16:00
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
veli çarboğa gerçekten cocu nerde nasıl oynatacagını bilmiyor onun için durmadan ilk 11 değişiyor bence cocunun gitme zamanı geldi!!!!
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
karado cocu resmen intahar etti.bu takım ancak mahalle maçı oynar.
Loris Karius'un menemen keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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