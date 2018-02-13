Ene, yaptığı açıklamada, elemelerdeki 8 grupta lider olacak takımların yanı sıra en iyi ikinci 6 takımın 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edeceğine dikkati çekerek, "Artık ihtimaller azalmış olsa da grup ikincisi olmamız durumunda genel averaj ve sayı farklı çok önemli olacak. Elemelerde yer alan her takım sadece galibiyet için değil, sayı farkı için de oynuyor. Bu bakımdan Estonya maçını farklı kazanmak da önemli." dedi.

Grupta olabilecek ihtimalleri düşünerek hareket ettiklerini kaydeden Ene, şunları söyledi:

"Yarın kazanıp, sonrasındaki iki maçı yitirmemiz halinde grupta ikincilik olasılığı olabilir. Belarus'u deplasmanda 10 sayı farkla yenmiştik. Kasım ayında Belarus ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimize 10 sayının üstünde yenilirsek ikincilik durumu olabilir. Gönlümüzden geçen grup birincisi olarak 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Spordaki her türlü senaryoyu düşünerek yarın Estonya'yı olabildiği kadar farklı skorla yenmeyi istiyoruz. Rakibimiz karşısında en iyi basketbolumuzu oynayacağız."

"BÜTÜN RAKİPLERİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ"

B Grubu'ndaki ilk üç maçı kazandıklarını hatırlatan Ene, "Üçte üç yaptığımız için mutluyuz. Geri kalan karşılaşmalar için avantaj elde ettik. Deplasmanda yendiğimiz Belarus, mevcut kadrosuyla Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmişti. Rakibimizi yenerek 2019 Avrupa Şampiyonası için önemli bir motivasyon sağladık. Estonya karşısına bu galibiyetin moraliyle çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Zeynep Gül Ene, Estonya'yı ilk maçta yendiklerini belirterek, "Estonya'nın basketbol seviyesi Türkiye düzeyinde değil. Ancak rakibimiz, Sovyetler Birliği ekolünden gelen bir ülke. İyi skorer oyuncuları var. Biz de bütün rakiplerimizi ciddiye alıyoruz. Yarın Estonya'yı yenmek için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Kendilerini desteklemek üzere Ayhan Şahenk Spor Salonu'na gelecek taraftarlara da seslenen Ene, "Maça gelecek taraftarlarımız, mücadelenin kolay geçeceğini düşünmemelerini istiyoruz. Çok güzel bir maç atmosferi oluşturarak, takımımızı sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.