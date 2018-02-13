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    13 Şubat 2018, Salı
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    Kadın milli takımı, 'yı konuk edecek

    Kadın milli takımı, Estonya'yı konuk edecek

    A Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın 'yı konuk edecek.

    İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılacak.

    B Grubu'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada 'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus'u deplasmanda 64-54 yendi.

    Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:17
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