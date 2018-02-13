Kadın milli takımı, Estonya'yı konuk edecek
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya'yı konuk edecek.
İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılacak.
B Grubu'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus'u deplasmanda 64-54 yendi.
Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:17
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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