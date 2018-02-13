Kadın milli takımı, Estonya'yı konuk edecek

İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılacak.

B Grubu'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus'u deplasmanda 64-54 yendi.

Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.