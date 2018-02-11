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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Süper periler

    Süper periler

    Belarus’u deplasmanda 64-54 yenerek 3’te 3 yapan A Milli Kadın Basketbolcularımız, elemelerinde grup liderliğini sürdürdü. , 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu

    A Milli KTadın Basketbol Takımımız, Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u deplasmanda yenerek 3'te 3 yaptı: 64-54. İki takımın da tutuk başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18, devresini de 32-24 önde geçen Periler, 50-35 galip girdiği final periyodunda farkı koruyarak parkeden zaferle ayrıldı: 64-54. Kaptan , attığı 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Estonya ve Polonya'yı geçtikten sonra Belarus'a da ilk yenilgisini tattıran Potanın Perileri, çarşamba günü 'da Estonya'yı ağırlayacaklar. Gruptaki diğer maçta Polonya, Estonya'yı 87-68 yendi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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