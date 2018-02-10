Potanın Perileri Beyaz Rusya'yı devirdi
2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Beyaz Rusya’yı 64-54’lük skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk sayılarını Işıl ile kaydetti. Düşük tempoda başlayan mücadelede iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar özellikle Tuğçe ve Işıl ikilisiyle ritim buldu. Tuğçe'nin basketiyle son dakikaya girilirken 17-8'lik üstünlüğü yakalayan milliler, periyot sonunda da 11 sayılık farkı yakaladı (19-8). İkinci çeyreğin başında hücum ribaundlarını değerlendiren Beyaz Rusya, 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi (19-12). Ancak Cansu Köksal'ın üç sayılık basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden milliler karşısında Rytsikava ile orta mesafe isabet kaydeden Beyaz Rusya, durumu da 25-20'ye getirdi. Ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını 32-24 önde kapattı.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan A Milli Kadın Takımı, Işıl Alben'in üç sayılık basketi ve Kuanitra Holingsvorth'un da boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı çift haneli rakamlara taşıdı (38-24). Mola alan Beyaz Rusya, ara sonrasında ilk sayılarını Rytsikava ile buldu. Mücadelenin final periyoduna 15 sayı farkla 50-35 üstün giren milliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Bu bölümde Bentley'in sorumluluk almasıyla skor kaydeden Beyaz Rusya, Leuchanka'nın da basketiyle 35. dakikada farkı 9 sayıya indirdi (54-45). Ancak A Milli Kadın Basket Takımı, son bölümde kontrolü elinden bırakmadı ve maçtan 64-54 galip ayrıldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:01
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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