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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Potanın Perileri 'yı devirdi

    Potanın Perileri Beyaz Rusya'yı devirdi

    2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında A Basketbol Takımı, ’yı 64-54’lük skorla mağlup etti.

    Mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Türkiye Federasyonu CEO'su , TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti. Ay-yıldızlılar, grubundaki dördüncü maçında 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

    Karşılaşmaya , Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk sayılarını Işıl ile kaydetti. Düşük tempoda başlayan mücadelede iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar özellikle Tuğçe ve Işıl ikilisiyle ritim buldu. Tuğçe'nin basketiyle son dakikaya girilirken 17-8'lik üstünlüğü yakalayan milliler, periyot sonunda da 11 sayılık farkı yakaladı (19-8). İkinci çeyreğin başında hücum ribaundlarını değerlendiren , 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi (19-12). Ancak 'ın üç sayılık basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden milliler karşısında Rytsikava ile orta mesafe isabet kaydeden Beyaz Rusya, durumu da 25-20'ye getirdi. Ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını 32-24 önde kapattı.

    Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan A Takımı, Işıl Alben'in üç sayılık basketi ve Kuanitra Holingsvorth'un da boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı çift haneli rakamlara taşıdı (38-24). Mola alan Beyaz Rusya, ara sonrasında ilk sayılarını Rytsikava ile buldu. Mücadelenin final periyoduna 15 sayı farkla 50-35 üstün giren milliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Bu bölümde Bentley'in sorumluluk almasıyla skor kaydeden Beyaz Rusya, Leuchanka'nın da basketiyle 35. dakikada farkı 9 sayıya indirdi (54-45). Ancak A Milli Kadın Basket Takımı, son bölümde kontrolü elinden bırakmadı ve maçtan 64-54 galip ayrıldı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:01
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