Kadın milli basketbolcular, Belarus'a gitti

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için elemelerde B Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, dördüncü maçında ise 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile İstanbul'da karşılaşacak.

Milliler, grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etmişti.

A Milli Takım'ın 15 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe), Işıl Alben, Gizem Başaran (Galatasaray), Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi).