"Belarus ile liderlik maçına çıkacağız"

Olcay Çakır Turgut, milli takımın 10 Şubat'ta deplasmanda Belarus ve 14 Şubat'ta sahasında Estonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde soruları cevapladı.

Polonya, Estonya ve Belarus'un yer aldığı B Grubu'nda ilk 2 maçlarını kazanarak elemelere iyi başladıklarını belirten 24 yaşındaki oyun kurucu, "Önümüzde kazanmamız gereken bir maç var. Belarus maçını gruptaki liderlik karşılaşması olarak görüyoruz. Belarus ile iki kere karşılaşacağız ama deplasmanda yapacağımız müsabaka daha önemli. Oradaki maçı alırsak avantaj elde etmiş olacağız. Ardından Estonya'yı konuk edeceğiz. Estonya'yı ilk maçta deplasmanda rahat geçmiştik. Estonya maçının Belarus'a göre daha rahat geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi'nde forma giyen Olcay, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Birkaç küçük sakatlık yaşadım ama takım arkadaşlarım ve antrenörlerimin sayesinde bunu atlatmayı başardım. İyi bir dönüş yaptım. Biraz yorgunuz ama takımdaki herkesin formda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirerek çeyrek finale yükselmelerinin karşı grubu 4. tamamlayan takımla eşleşmeleri açısından çok önemli olduğunu aktaran Olcay Çakır Turgut, "Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajını kazandık. İlk hedefimiz çeyrek finali geçmek. Eşleşmelerde ev sahibi avantajını elde etmek için ligde de liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yabancı kuralı değişikliğinin bu sezon Türk basketbolcularda büyük farklılık oluşturduğuna da dikkati çeken milli oyuncu, "Türk oyuncular daha fazla süre ve sorumluluk almaya başladı. Bunun yakın zamanda milli takıma da yansıyacağını düşünüyorum. Sorumluluk alan her oyuncu milli takımda kendisini daha fazla göstermeye başlayacak." şeklinde görüş belirtti.

BAHAR: "GRUPTAKİ EN ZOR MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ"

Milli takım oyuncularından Bahar Çağlar, Belarus karşısında gruptaki en zor maçlarını yapacaklarını dile getirdi.

Belarus ile daha önce birçok kez karşılaştıklarını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Belarus, gruptaki en güçlü ekip. Belaruslu oyuncuların çoğu Türkiye'de forma giyiyor. Çok kaliteli oyunculara sahipler ama onları tanıyoruz. Belarus ile gruptaki en zor maçımızı oynayacağız. Sert bir maç geçeceğini düşünüyorum. Grubu lider bitirerek Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen Bahar, geçen sezon yakaladıkları performansı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İyi performansımızı bu sezona taşımak çok önemliydi. Buna da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladık. İyi bir uyum yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Geçen sezon Avrupa Kupası'nı kazandık. Bu sezon mücadele ettiğimiz Avrupa Ligi ise daha zor bir kulvar. Kaliteli takımlar var. Grubu birinci bitirerek çeyrek finale yükseldik. Adım adım düşünüyoruz. Şu anki tek hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak." diyerek sözlerini tamamladı.