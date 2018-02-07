Milliler'e çifte şok! Sakatlık nedeniyle...
2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Estonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Hülya Çoklar ve Tilbe Şenyürek aday kadrodan çıkarıldı.
Türk Milli Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.
Oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Ene, "Milli takım sporcularımız Hülya Çoklar ve Tilbe Şenyürek, kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklardan ötürü sağlık ekibimizin muayenesi ve gerekli raporlar doğrultusunda kadromuzdan çıkartılmıştır. Her iki oyuncumuza da 'geçmiş olsun' dileklerimi iletir, bir an önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için elemelerde B Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, dördüncü maçında ise 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etmişti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:13
-
Gomis'e Elmander uyarısı!
Toplam 2
Yorum
ua5454 eren kazması dünya turu atsın gomis yerinde dursun. yine gomis
-
Ümit Özat'tan 'Ayı' sloganlarına yanıt
Toplam 7
Yorum
taraftar TÜRK ve İSLAM kültürünü duydun mu ?
-
Yıldırım'dan Koç gibi liste
Toplam 6
Yorum
yavuz yeter ya yeter 20 yıldır feneri amatör yaptın çek git artık allah aşkına feneri bitirdin yetmezmi taraftar olarak istemiyoruz allahdan kork.
Milliler'e çifte şok! Sakatlık nedeniyle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.