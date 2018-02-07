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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Milliler'e çifte şok! Sakatlık nedeniyle...

    Milliler'e çifte şok! Sakatlık nedeniyle...

    2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Estonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da ve aday kadrodan çıkarıldı.

    Türk Milli Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

    Oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Ene, "Milli takım sporcularımız ve , kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklardan ötürü sağlık ekibimizin muayenesi ve gerekli raporlar doğrultusunda kadromuzdan çıkartılmıştır. Her iki oyuncumuza da 'geçmiş olsun' dileklerimi iletir, bir an önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için elemelerde B Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, dördüncü maçında ise 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etmişti.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:13
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