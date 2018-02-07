Potanın perileri devlere karşı
İspanya'da 22-30 Eylül'de yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Tenerife'de yapılan kura çekiminde Potanın Perileri, B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti. Diğer gruplar şöyle: A: Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa, C: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya, D: Letonya, Amerika, Senegal, Çin.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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