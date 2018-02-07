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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Potanın perileri devlere karşı

    Potanın perileri devlere karşı
    İspanya'da 22-30 Eylül'de yapılacak 'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Tenerife'de yapılan kura çekiminde Potanın Perileri, B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti. Diğer gruplar şöyle: A: Kore, , , , C: , , , , D: , Amerika, Senegal, .
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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