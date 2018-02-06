Yıldırım, kurayı değerlendirdi

TBF'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılarının her zaman kendilerini gururlandırdığını belirterek, "22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası'na ay-yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile B Grubu'nda yer alıyor.