Yıldırım, kurayı değerlendirdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Takım'ın FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını bildirdi.
TBF'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılarının her zaman kendilerini gururlandırdığını belirterek, "22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası'na ay-yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile B Grubu'nda yer alıyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:31
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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