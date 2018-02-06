Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2018 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen kura çekimine ikinci torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile birlikte yer aldı. 22-30 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek finale çıkan diğer ekipler ise dört grupta ikinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki çapraz eşleşmelerin ardından belli olacak.
Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Güney Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa
B Grubu: Avustralya, Türkiye, Arjantin, Nijerya
C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya
D Grubu: Letonya, ABD, Senegal, Çin.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:53
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 11
Yorum
mehmet iki tane top tutamayan ön libero koy sahaya sonrada tudoru suçla .ndyaye satıyosun önlem al yerine ,sol bek sağ bek ikiside kısa
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FED Kupası yarın başlıyor
Toplam 1
Yorum
seda letonya hepnizi gecer
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Karabükspor 11 maç sonra kazandı!
Toplam 1
Yorum
sivaslı58 O halde sizi cepheye alalım!
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