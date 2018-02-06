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    06 Şubat 2018, Salı
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    'nin rakipleri belli oldu!

    Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2018 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

    Şampiyonaya ev sahipliği yapacak İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen kura çekimine ikinci torbadan katılan , B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile birlikte yer aldı. 22-30 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.

    Çeyrek finale çıkan diğer ekipler ise dört grupta ikinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki çapraz eşleşmelerin ardından belli olacak.

    Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:

    A Grubu: Güney Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa

    B Grubu: Avustralya, Türkiye, Arjantin, Nijerya

    C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya

    D Grubu: Letonya, ABD, Senegal, Çin.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:53
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