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    06 Şubat 2018, Salı
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    “Milli Takım'da ciddi bir istikrar söz konusu”

    “Milli Takım'da ciddi bir istikrar söz konusu”

    Milli basketbolcu , kulüp ve milli takım bazında elde edilen başarıların birbirini desteklediğini söyleyerek, "Milli Takım'da ciddi bir istikrar söz konusu. İlk olarak kürsüye 2011’de çıkmıştık. Ondan sonra katıldığımız her şampiyonadan başarıyla dönüyoruz" dedi.

    Belarus ve Estonya ile oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu , İHA'ya açıklamalarda bulundu. Belarus ile deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını aktaran Alben, "Kasım ayında iki güzel maç oynamıştık. Şimdi Belarus en güçlü rakibimiz ve deplasmanda oynuyoruz. Çok zor bir maç. Ama artık birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bu önümüzdeki bir kaç günü iyi değerlendirip güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

    "MİLLİ TAKIMDA İSTİKRARLIYIZ"
    A Milli Takım ile istikrarı yakaladıklarını belirten Işıl Alben, "Milli Takım'da ciddi bir istikrar söz konusu. İlk olarak kürsüye 2011'de çıkmıştık. Ondan sonra katıldığımız her şampiyonadan ülkemize başarıyla dönüyoruz. Hem kulüplerde hem de Milli Takım'da aynı başarıyı yakalamak çok önemli. Ülkemizdeki sporcu sayısını da yükseltmek istiyoruz. Kız çocuklarının daha çok basketbola yönelmesini istiyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kulüpler bazında da her sene Avrupa platformunda önemli işler yapılıyor. Böyle olunca da kulüp ve milli takım birbirini destekliyor" şeklinde konuştu.

    "KIZ ÇOCUKLARININ SPORA İLGİSİNİ ÖNEMSİYORUM"
    Başarılı basketbolcu, özellikle kız çocuklarının sporla ilgilenmelerinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Çocukların, özellikle de kız çocuklarının sporun her branşına olan ilgisini önemsiyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Kendi hayatları için de spora yönelmeleri çok önemli ve özel bir şey. Onlardan güzel yorumlar duymak beni ayrı motive ediyor" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:43
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